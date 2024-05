Encyclopédie des plantes bio-indicatrices vol 1

Ce livre de 352 pages fait le lien entre le sol, le végétal et l’homme.

Dernière édition à jour.

Depuis leur apparition, les plantes ont colonisé des milieux de vie variés, se sont adaptées aux sols, aux conditions climatiques et même aux pratiques agricoles.

Quel lien y a-t-il entre un champ de coquelicot et les pratiques agricoles passées ?

Pourquoi mon jardin est-il envahit par les liserons ?

Que nous indique le pissenlit quand il est abondant dans les prairies ?

Comment se fait-il que les indications thérapeutiques pour soigner l’homme et guérir la terre soient si proches ?

Autant de questions auxquelles ce livre, le premier d’une série, apporte des réponses.

Il donne une vision globale et dynamique de l’évolution des sols grâce à la découverte des plantes qui poussent spontanément.

Il apporte des solutions claires et simples à mettre en œuvre pour permettre aux particuliers comme aux professionnels d’améliorer leurs sols.

Les usages médicinaux de chaque plante sont indiqués ainsi que les utilisations alimentaires possibles.

Un cahier de recettes permet de faire ses premiers pas de “cuisinier en herbe” !

Plus de 1300 photos couleurs permettent d’identifier chacune des 284 espèces présentées pour faire ensuite le bon diagnostic.

Et ce n’est qu’un début car d’autres tomes viendront compléter cette encyclopédie originale et passionnante à déguster sans modération !

Gérard Ducerf, botaniste de terrain depuis 1979, ancien paysan, partage actuellement son temps entre la réalisation de diagnostics de sol, différentes

expertises botanique sur toute la France et la formation pour un large public.

Il est l’auteur de l’ouvrage “Les plantes bio-indicatrices : guide de diagnostic des sols”, premier ouvrage présentant cette vision innovante, aujourd’hui épuisé et remplacé par l’encyclopédie, plus complète. Le Fascicule des conditions de levée de dormance permet de réaliser les diagnostics de sols par les plantes bio-indicatrices.

La presse en parle, voici une partie des différents articles en pdf

– Bio contact

– l’exploitant agricole

– Jardiner BIO

– Pays charollais (1ere page couleur)

– La renaissance (1ère page et page 3)

– Emision france culture Terre à Terre ( 50 Mo en mp3)